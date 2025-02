Kabinet denkt aan 'noodwet' om uit stikstofimpasse te komen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet denkt aan een "noodwet" om uit de stikstofimpasse te komen. Dat heeft landbouwminister Femke Wiersma vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad, zonder in detail te treden over wat er precies in die wet moet komen te staan. "Alle opties liggen open", aldus de BBB-bewindsvrouw.

Na een recente uitspraak van de Raad van State is het nog lastiger geworden om vergunningen te verlenen voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leiden. Het kabinet heeft daarop een ministeriële commissie ingesteld die oplossingen gaat zoeken om Nederland "van het slot te halen".

De betrokken ministers gaan kijken wat er mogelijk is binnen de bestaande wet- en regelgeving. Ook willen zij onderzoeken of Brusselse regels wellicht iets te streng zijn geïnterpreteerd, zodat daar nog bewegingsruimte zit. Daarnaast wordt gekeken hoe zekerder kan worden gemaakt dat maatregelen om de uitstoot te verlagen ook echt werken.

De coalitiepartijen spraken in hun hoofdlijnenakkoord al af dat er een nieuwe "rekenkundige ondergrens" moet komen, waarmee voor activiteiten met een beperkte uitstoot de vergunningsplicht vervalt. Een voorstel daartoe gaat "op korte termijn" voor advies naar de Raad van State, zegt Wiersma. "Daar hebben we nu de wetenschappelijke toetsing van."