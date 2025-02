Prijsconflict tussen AH en maker Douwe Egberts-koffie houdt aan

De moeizame prijsonderhandelingen tussen Albert Heijn en fabrikant JDE Peet's slepen zich voort. Hierdoor zijn bepaalde producten, zoals koffie van Douwe Egberts en thee van Pickwick, steeds moeilijker te vinden in de schappen van de supermarkt. Albert Heijn voert op dit moment nog gesprekken met het bedrijf achter merken als Senseo en L'OR en is het niet met elkaar eens, laat een woordvoerder weten.

Ook producten van merken als Kanis & Gunnink en Van Nelle zijn hierdoor minder goed beschikbaar. "Uiteraard blijven we in gesprek met Jacobs Douwe Egberts", meldt de zegsman van Albert Heijn.

Al weken is er minder of zelfs geen koffie en thee van die merken verkrijgbaar in de supermarkten van Albert Heijn door het prijsconflict. Ook bij Jumbo ontbraken eerder enige tijd producten van Douwe Egberts in de schappen door prijsonderhandelingen met de leverancier.