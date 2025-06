Kabinet kan door met zorgbeleid, wel uitstel debat over jeugdzorg

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet kan voorlopig door met het zorgbeleid. De Tweede Kamer heeft woensdag besloten geen enkel groot onderwerp dat met de zorgsector te maken heeft, op pauze te zetten in de aanloop naar verkiezingen en een nieuw kabinet. Alleen een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning waardoor gemeenten meer mogelijkheden krijgen een eigen bijdrage van cliënten te vragen, is controversieel verklaard.

Ook is een debat over jeugdbeleid en jeugdbescherming verplaatst tot na het zomerreces, dat begin september eindigt. Dit tot frustratie van GroenLinks-PvdA en de SP, die dit onderwerp zo belangrijk vinden dat er juist snel over moet worden gesproken. De jeugdhulpsector verkeert al lange tijd in de problemen door een tekort aan geld en jeugdhulpverleners en er waren ernstige incidenten.

Over het omstreden plan voor een halvering van het eigen risico vanaf 2027 is niet gesproken. Dat wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.