Kabinet kijkt hoe het Strafhof kan beschermen tegen sancties VS

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat na of en hoe het ervoor kan zorgen dat Amerikaanse sancties het werk van het Internationaal Strafhof (ICC) niet verstoren. De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump maakt zich op om het in Den Haag gevestigde hof onmiddellijk na zijn aantreden te straffen voor het vervolgen van Israëlische leiders voor de oorlog in Gaza.

"Daar gaan we ons de komende periode over beraden", zei premier Dick Schoof na afloop van de wekelijkse ministerraad. "Want het ICC is een belangrijk instituut." Het is volgens hem "belangrijk dat het instituut ook blijft functioneren".

De VS zijn boos dat het ICC de arrestatie heeft bevolen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige defensieminister. Zodra Trump op 20 januari is aangetreden, moet hij snel actie tegen het Strafhof ondernemen, vindt een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden en hoogstwaarschijnlijk ook de Senaat. De president van het ICC waarschuwde vorige maand al dat de sancties het hof het werk onmogelijk zouden kunnen maken.

Trump legde het Strafhof tijdens zijn eerste ambtstermijn ook al strafmaatregelen op. De hoofdaanklager en haar medewerkers mochten toen de VS niet meer in en konden niet meer bij Amerikaanse bankrekeningen en andere tegoeden. Die maatregelen werden door Trumps opvolger Joe Biden teruggedraaid.