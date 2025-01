OM luistert mee met internetoptreden pro-Palestijnse activist

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) zal meeluisteren als Mohammed Khatib maandag online aanwezig is bij een evenement van de Amsterdamse politieke partij De Vonk, zei justitieminister David van Weel vrijdag na de ministerraad. Tegen de omstreden pro-Palestijnse activist geldt al langer een inreisverbod. Maar dat hij inbelt bij een evenement is volgens Van Weel juridisch moeilijk te verhinderen. Als het OM strafbare uitlatingen hoort "dan kan er natuurlijk wel wat worden gedaan", aldus de minister.

"Ik weet al ongeveer wat hij gaat zeggen en dat is ook precies de reden waarom hij niet welkom is in Nederland", zei Van Weel, om daaraan toe te voegen dat Khatib terrorisme en geweld "verheerlijkt".