Kabinet laat uitzoeken 'wie wat wist' over verdachte Nieuwegein

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet laat uitzoeken wat er gedaan is met meldingen over het gedrag van de man die zaterdag in Nieuwegein een 11-jarig meisje doodstak. Dat heeft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) gezegd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. De 29-jarige verdachte was bekend bij politie en justitie en stond sinds 2022 onder toezicht van de reclassering, aldus de bewindsman.

Staatssecretaris Ingrid Coenradie heeft volgens Van Weel een "incidententafel" opgezet met alle betrokkenen, waaronder de politie, zorginstellingen, de reclassering en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dat overleg moet duidelijk maken "wie wat wist, en wat daarmee gedaan is".

Van Weel sprak van "een onherstelbaar en hartverscheurend drama" dat "diepe sporen" nalaat. Op veel van de vragen over het incident die PVV-leider Geert Wilders op hem afvuurde, kon hij naar eigen zeggen nog geen antwoord geven.