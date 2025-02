Studie: minder vluchten Schiphol schaden vestigingsklimaat niet

SCHIPHOL (ANP) - Het aantal vliegbewegingen via Schiphol kan fors omlaag, zonder dat het Nederlandse vestigingsklimaat in het geding komt. Dat schrijven onderzoekers Walter Manshanden en Hans Buursma in het economenblad ESB. Volgens hen kan het aantal vliegbewegingen naar 345.000 in plaats van de 452.500 waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu naar streeft.

Manshanden en Buursma stellen onder meer dat het zakelijke vliegverkeer sinds 2019, het jaar dat het ministerie als uitgangspunt neemt voor zijn berekeningen, flink is afgenomen. Zo is het aandeel zakelijke passagiers gedaald van 32 procent naar 19 procent. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dit komt doordat mensen na de coronacrisis meer mogelijkheden hebben om elkaar digitaal te ontmoeten. Als gevolg daarvan zijn er ook minder vluchten nodig om het vestigingsklimaat in stand te houden.