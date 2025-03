Kabinet maakt helft van Oekraïne-steun voor 2026 al dit jaar over

PARIJS (ANP) - Nederland maakt ruim de helft van de steun die Oekraïne volgend jaar zou krijgen al dit jaar over. Van de 3,5 miljard euro voor 2026 krijgt Oekraïne dit jaar al 2 miljard. Dat gaat lukken, verzekert premier Dick Schoof.

Na afloop van een top in Parijs over hulp aan Oekraïne haalde Schoof defensieminister Ruben Brekelmans aan, die eerder deze week al over het naar voren halen van de hulp sprak. Schoof gaat "er zonder meer vanuit" dat de vervroegde uitkering er komt.

Het versnellen van de steun is volgens Schoof belangrijk, want Oekraïne heeft het geld hard nodig om wapens te kopen om zich te verdedigen tegen Rusland. "Er is nu grote behoefte aan bijvoorbeeld drones, aan luchtverdedigingscapaciteit, aan munitie." Op de top in Parijs van de 'coalitie van bereidwillige landen' die Oekraïne willen blijven beschermen hebben "ook andere landen gelukkig gezegd" dat ze de steun "echt fors gaan opkrikken voor ook de korte termijn".