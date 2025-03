Golfer Luiten bovenin na eerste ronde India Open

NEW DELHI (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft zich voorin gemeld in het India Open, een toernooi uit de DP World Tour. De Nederlander bezet de gedeelde vierde plaats na de eerste ronde op de golfbaan van New Delhi. Hij noteerde 69 slagen, drie onder par en één meer dan de drie leiders: de Zweed Marcus Kinhult, de Belg Nicolas Colsaerts en de Engelsman Marcus Armitage.

De 39-jarige Luiten is dit jaar nog niet bij de eerste tien geëindigd. De Bleiswijker is zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour, hoewel zijn laatste triomf zeven jaar geleden was in het Oman Open. Luiten won ook twee keer het KLM Open.