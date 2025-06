Tientallen doden gemeld bij Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In Gaza zijn donderdag tientallen Palestijnen om het leven gekomen door Israëlische aanvallen, zeggen de Gazaanse autoriteiten. Meer dan twintig doden vielen volgens de burgerbescherming bij voedseldistributiepunten in het zuiden en in het midden van Gaza en ruim vijftig mensen werden gedood door verschillende luchtaanvallen.

De Israëlische krijgsmacht verklaarde dat bij de Netzarim-corridor, die Gaza in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt, waarschuwingsschoten zijn gelost richting "verdachten" die op militairen afkwamen. Maar ze was niet bekend met eventuele gewonden. Op het incident in het zuiden reageerde het leger niet.

De afgelopen tijd zijn veel vaker schietpartijen van het Israëlische leger gemeld bij de distributiepunten in Gaza.