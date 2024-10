Kabinet noemt nog geen bedrag klimaatfinanciering vooraf aan COP

DEN HAAG (ANP) - Nederland wil nog niet vooruitlopen op het nieuwe bedrag voor klimaatfinanciering dat tijdens de VN-klimaattop in november in Bakoe moet worden afgesproken, schrijft minister Sophie Hermans (Klimaat) vrijdag een Kamerbrief. Op de klimaattop moet een nieuw bedrag worden afgesproken dat rijke landen verstrekken aan ontwikkelingslanden voor klimaatmaatregelen. Nederland wil eerst dat de opzet en samenstelling van dat nieuwe bedrag duidelijk worden "voordat over een bedrag wordt besloten", schrijft Hermans.

Nederland ziet graag, net als de Europese Unie, dat het nieuwe klimaatfinancieringsdoel wordt opgesteld uit meer dan alleen publiek geld. Verder sluit het kabinet zich ook aan bij de oproep van de EU dat meer landen moeten gaan meebetalen. In 1992 is afgesproken dat dit bedrag betaald moet worden door de rijkste 23 landen. Omdat de wereldeconomie sindsdien is veranderd, vinden Nederland en de EU dat landen die nu welvarender zijn, ook moeten gaan meebetalen. Als voorbeeld noemde de EU eerder landen als Singapore, Saudi-Arabië en Zuid-Korea.

Momenteel is het klimaatfinancieringsdoel 100 miljard dollar. Klimaatorganisaties pleiten ervoor dat dat bedrag fors hoger wordt en dat gefinancierd blijft uit publiek geld. "Als je nu kijkt naar wat nodig is, loopt dat bedrag in de triljoenen", zei Oxfam Novib daarover eerder. Maatschappelijke organisaties zeiden begin oktober zich zorgen te maken over het geld dat Nederland voor klimaatfinanciering beschikbaar zal stellen, omdat de coalitie fors wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

De klimaattop in Azerbeidzjan is van 11 tot 22 november. Namens Nederland zullen onder meer premier Dick Schoof en minister Hermans aanwezig zijn in Bakoe.