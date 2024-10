Foppen jaagt op Nederlands record 15 km in Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN (ANP) - Mike Foppen gaat zondag 17 november in de Zevenheuvelenloop op jacht naar het Nederlands record op de 15 kilometer. De Nijmeegse atleet wil onder de 43.18 minuten van Richard Douma uit 2022 uitkomen. Foppen heeft als beste tijd 43.21 staan. Hij eindigde afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Parijs als dertiende in de finale van de 5000 meter.

De Oegandese atleet Jacob Kiplimo komt zijn titel verdedigen. Hij evenaarde vorig jaar in de wegwedstrijd bij Nijmegen het wereldrecord van 41.05. Zijn landgenoot Joshua Cheptegei liep dezelfde recordtijd in 2018. Kiplimo bindt in de komende editie van de 'herfstklassieker' de strijd aan met zijn halfbroer Victor Kiplangat, de regerend wereldkampioen op de marathon.