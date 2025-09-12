ECONOMIE
Kabinet stelt nationale CO2-heffing voor industrie buiten werking

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 8:31
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet stelt de nationale CO2-heffing voor de industrie buiten werking. Dat staat in de plannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf. Een Kamermeerderheid onder aanvoering van het CDA drong al eerder aan op deze stap, waaraan klimaat- en energieminister Sophie Hermans (VVD) nu gehoor geeft.
De CO2-heffing blijft op papier wel bestaan, maar wordt zo ingericht dat die de industrie geen pijn meer kan doen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld meer uitstoten voordat zij worden aangeslagen. Het merendeel blijft nu al onder die vrijgestelde hoeveelheid CO2, die evenwel jaarlijks daalt om bedrijven aan te zetten tot verduurzaming.
Door de uitstootbelasting niet helemaal te schrappen, voorkomt het kabinet een korting op de ontvangsten uit het Brusselse coronaherstelfonds. Die had de staatskas 1,2 miljard euro kunnen kosten.
