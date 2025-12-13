Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

Mazelen waren de wereld uit. Maar dankzij Trump en weerzin tegen vaccinatie zijn ze terug. De mazelen zijn terug in de Verenigde Staten, en niet als klein waakzaamheids‑signaal maar als volwaardige epidemie , waarschuwt de New York Times. In 2025 zijn er inmiddels ruim 1.900 bevestigde gevallen gemeld, het hoogste aantal sinds de ziekte in 2000 officieel als “uitgeroeid” werd beschouwd in de VS. De uitbraak concentreert zich in staten met lage vaccinatiegraad, zoals Texas, New Mexico en nu vooral South Carolina, waar scholen opnieuw te maken krijgen met quarantaine en thuisonderwijs.

Hoe onschuldig zijn mazelen?

Mazelen zijn geen “onschuldige kinderziekte”: de meeste mensen genezen zonder problemen, maar de ziekte kan ernstige complicaties en soms blijvende schade of overlijden veroorzaken.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is ongeveer 90 procent van de patiënten niet of onbekend gevaccineerd. Het Pan‑Amerikaanse gezondheidsinstituut PAHO ziet in heel Noord‑ en Zuid‑Amerika een 29‑voudige stijging van het aantal mazelengevallen ten opzichte van vorig jaar, en spreekt van een direct gevolg van dalende vaccinatie‑dekking tijdens en na de coronapandemie. “Het verhogen van de vaccinatiegraad is essentieel om nieuwe uitbraken te voorkomen,” waarschuwt een recent CDC‑rapport.

Vraag: wat zullen de mensen die vaccins wantrouwen doen als er vaccins komen tegen kanker? Hun lot leggen in de handen van dansleraren?

De Verenigde Staten balanceren nu zelfs op de rand van het verliezen van hun officiële mazelen‑vrije status bij de Wereldgezondheidsorganisatie, als de huidige transmissieketen niet snel wordt doorbroken. De echo’s van de pandemie zijn duidelijk: weer zitten kinderen thuis, weer botsen ouders, scholen en overheden over wat “voldoende bescherming” is. En opnieuw blijkt dat virussen genadeloos gebruikmaken van maatschappelijke twijfel: waar vaccinatie‑vertrouwen wegvalt, vult mazelen de leegte.

Nederland en Europa

Ook in Nederland stijgt het aantal gevallen van mazelen een beetje. En ook hier: het risico stijgt als er minder mensen gevaccineerd zijn. Voor Nederlanders betekent dit dat het risico op mazelen vooral verhoogd is in gebieden en gemeenschappen met lage vaccinatiegraad, zowel in eigen land als in delen van Europa. Reizigers naar landen met grote uitbraken (zoals Roemenië en sommige andere landen in Europa en Noord-Afrika) wordt aangeraden de BMR-vaccinatiestatus te controleren en zo nodig te laten aanvullen.

