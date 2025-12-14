Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

In ons land en veel vergelijkbare landen gaat het niet goed met jongeren . In veel landen melden jongeren zich massaal ziek met burn-outklachten

"Je bent niet alleen. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn." - Koningin Maxima

Het probleem in het kort

Die klachten beginnen vaak al op schoolleeftijd, waar veel jongeren een dalende levensvoldoening en meer lichamelijke stressklachten rapporteren. Zonder ingrijpen kunnen relatief milde signalen uitgroeien tot langdurige uitval van opleiding of werk.

Oorzaken: mix van druk en onzekerheid

Onderzoek laat zien dat twee factoren cruciaal zijn: hoge eisen (studie, werk, sociale media) en te weinig ervaren steun of invloed op de eigen situatie. Onzekerheid over wonen, klimaat en baan vergroot dat gevoel van druk, zeker bij jongeren die al perfectionistisch of angstig zijn.

Digitale prikkels versterken het probleem

Gevolgen: schade nu én later

Burn-out op jonge leeftijd betekent vaak maanden tot jaren aan vermoeidheid, concentratieproblemen en angst om opnieuw over grenzen te gaan. Dat remt studiesucces, maakt switchen van opleiding of baan riskanter en vergroot de kans op blijvende twijfel aan eigen kunnen.

Wat jongeren zelf kunnen doen

Volledig “wapenen” kan niet, maar jongeren kunnen hun kwetsbaarheid wel verkleinen door hun dagritme, grenzen en netwerk actief te organiseren. Een concrete vuistregel: als spanning weken aanhoudt, ook na deadlines of tentamens, is het tijd om met iemand buiten de eigen bubbel te praten

Terugkerende bouwstenen : genoeg slaap, vaste offline‑momenten, niet alles alleen willen oplossen en tijdig een grens trekken als studie of werk structureel te veel wordt. “Ambitie” herdefiniëren als: presteren zó dat het ook over tien jaar nog vol te houden is.

En wat ook zou helpen: als we elkaar niet zouden opjagen, naar meer, succes, competitie.