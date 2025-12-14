Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

Je pakt een mandarijn, pelt ’m vakkundig en denkt: lekker bezig, weer een portie fruit achter de kiezen. Maar helaas: zo werkt het dus niet. Eén mandarijn telt officieel niet als één portie. En nee, dat is geen flauwekul van diëtisten met meetlinten, maar gewoon een kwestie van gewicht.

Sportdiëtist Coco Brocades zette het onderwerp onlangs op scherp op social media. “Eén portie fruit staat niet gelijk aan één stuk”, legt ze uit in haar video. Vooral bij klein fruit zoals mandarijnen gaat het vaak mis. Voor een volwaardige portie moet je er namelijk minimaal twee eten

Het draait om gewicht, niet om stuks

Diëtist en gezondheidsprofessional Caroline Albers maakt korte metten met de verwarring. De officiële definitie is simpel: één portie fruit is 100 gram. Niet één appel, niet één banaan, maar honderd gram.

Dat verklaart meteen het mandarijnenprobleem. Ze zijn licht. “Twee mandarijnen samen wegen gemiddeld wél rond de 100 gram en daarmee kom je aan één portie fruit”, zegt Albers tegen RTL. Hetzelfde geldt voor kiwi’s. “Twee kiwi’s staat gelijk aan één portie.” Bij grotere vruchten zoals een banaan of sinaasappel zit je met één exemplaar meestal wel goed.

Hoe zit het met bessen en druiven?

Bij nog kleiner fruit wordt het tellen al helemaal lastig. Denk aan druiven, blauwe bessen of frambozen. Niemand gaat die stuk voor stuk afwegen. Gelukkig heeft Albers een praktische vuistregel: “Voor een portie kan je de hoeveelheid van ‘een schaaltje’ aanhouden, wat neerkomt op ongeveer 100 gram.”

Het verschil in porties zegt niets over hoe gezond fruit is. “Het gaat puur om gewicht”, benadrukt Albers. Of je nu twee mandarijnen eet of een stuk watermeloen: honderd gram is honderd gram.

Hoeveel fruit heb je dan nodig?

Volgens Albers is het advies helder: “Minimaal twee porties per dag.” Meer mag altijd. En daarbij: variatie is erg belangrijk. “Alle soorten fruit bevatten verschillende vitamines en mineralen, juist daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk te variëren gedurende de week.”

Dus de volgende keer dat je een mandarijn pakt: neem er gewoon nog eentje. Dan telt ’ie pas echt.