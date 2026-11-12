Kabinet trekt 22 miljoen euro uit voor sociale advocatuur

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat vanaf 2030 jaarlijks 22 miljoen euro investeren in de sociale advocatuur. Dat meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66) donderdag in een Kamerbrief. Het geld is bedoeld om het tekort aan opleidingsplekken op te lossen.

Het kabinet heeft als doel dat er over tien jaar 3000 sociaal advocaten zijn ingestroomd of behouden. De miljoenen zijn onder meer voor een opleidingsvergoeding en voor een verhoging van de tarieven van de sociaal advocaten. Van Bruggen is ervan overtuigd dat deze investeringen helpen om "de urgente dreiging van dalend aanbod van sociaal advocaten en het tekort aan opleidingsplekken tegen te gaan".

De 22 miljoen euro komt uit een pot van jaarlijks 45 miljoen euro die vanaf 2030 beschikbaar is voor versterking van de rechtsstaat. De komende jaren stijgt het bedrag tot aan dat niveau. Het overige geld is voor sociaal-juridische dienstverlening (10 miljoen euro) en het verlagen van de griffierechten (13 miljoen euro).