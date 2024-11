Kabinet trekt 2,2 miljoen uit voor bewaken Joodse instellingen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt nog eens 2,2 miljoen euro uit voor de beveiliging van Joodse scholen en andere instellingen. Het vraagt een werkgroep om advies over hoe om te gaan met onder meer anti-Israëlische protesten op stations en met pro-Palestijnse organisaties als Samidoun.

De plannen maken deel uit van de 'antisemitisme-strategie' die al langer in de maak was, maar die nu wordt aangevuld, zei justitieminister David van Weel in het Kamerdebat over de onrust in Amsterdam. Na het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters was er in zijn ogen "acute noodzaak" om meer te doen.

Voor de maatregelen van de strategie, die vrijdag wordt gepresenteerd, legt het kabinet in totaal 4,5 miljoen euro neer. Dit is "geen lege huls", verzekerde Van Weel. "Hier gaan we serieus werk van maken."

De werkgroep komt onder leiding van "iemand met gezag". Deze moet binnen een paar maanden, na overleg met onder meer de Joodse gemeenschap, advies uitbrengen.