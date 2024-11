Uitermark verzet zich tegen Haagse bemoeienis met burgemeesters

Minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) ziet veel onrust onder burgemeesters, en sprak in een debat met de Tweede Kamer steun uit voor hen. Burgemeesters moeten in een samenleving vol tegenstellingen lastige keuzes maken over de openbare orde. De bewindsvrouw voegde toe "dat zij bij dit soort ingewikkelde afwegingen niet op dagdagelijkse basis zich zouden moeten afvragen wat Den Haag daarvan vindt".

In het debat over de geweldsincidenten in Amsterdam vorige week, kwam ook de rol van burgemeester Femke Halsema (GroenLinks-PvdA) uitvoerig aan de orde. Geert Wilders, leider van de PVV waarmee Uitermark in een regeringscoalitie zit, kondigde zelfs een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen Halsema te ontslaan. Daarop vroeg GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans Uitermark expliciet steun uit te spreken voor Halsema.

"Ik zeg u: ik sta naast álle burgemeesters", reageerde de bewindsvrouw daarop. "Nu en in de toekomst." Vanuit de debatzaal wilde zij de lokale bestuurders een hart onder de riem steken. "Alle burgemeesters, in het hele land. Die elke dag opnieuw lastige afwegingen moeten maken in een samenleving die ook steeds verder verdeeld raakt."