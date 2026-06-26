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Kabinet: uiterlijk eind 2027 mag kleine stikstofuitstoot weer

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 16:11
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DEN HAAG (ANP) - Uiterlijk eind volgend jaar moet het weer mogelijk zijn om bij projecten kleine hoeveelheden stikstof uit te stoten, aldus het kabinet. Nu ligt de grens vanaf wanneer een stikstofvergunning nodig is zo laag, dat in de praktijk altijd een vergunning nodig is voor uitstoot. Omdat daar geen ruimte voor is, kunnen ook projecten of evenementen met lage uitstoot nu niet doorgaan.
Het kabinet wil met het hele stikstofpakket ruimte maken dat dit wel weer kan. Dan kan de zogenoemde rekenkundige ondergrens, ofwel de grens vanaf wanneer een vergunning nodig is, flink omhoog. Boeren die zonder hun schuld geen vergunning hebben, de zogenoemde PAS-melders, krijgen hierdoor mogelijk meer ruimte. Vaak gaat het om boeren met kleine bedrijven, die eerder alleen melding hoefden te maken van hun stikstofuitstoot.
Ook in de bouw van bijvoorbeeld woningen of infrastructuur zou er weer meer moeten kunnen als de rekenkundige ondergrens omhoog gaat, denkt het kabinet. Mocht de grens al eerder omhoog kunnen dan eind volgend jaar, dan zal het kabinet dat doen.
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