"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

Vanaf nu wordt het menens, volgens de glastuinbouwsector: honderden glastuinders in het Westland dreigen zonder water te komen zitten. Faillissementen liggen op de loer. En dat terwijl er, niet ver daarvandaan, jaarlijks een enorme hoeveelheid bruikbaar water zomaar de Noordzee in stroomt.

Wat is er precies aan de hand?

Hoogheemraadschap van Delfland heeft begin augustus een verbod ingesteld op het gebruik van oppervlaktewater. Dat verbod treft ruim 150 glastuinbouwbedrijven. Het waterschap probeert daarmee te voorkomen dat waterpeilen verder dalen en dijken uitdrogen. De instantie wil geen uitzonderingen maken of alternatieve waterbronnen toestaan. Dat schiet bij tuinders in het verkeerde keelgat.

Waarom is dit zo'n groot probleem?

Tuinders gebruiken voor hun gietwater normaal gesproken vooral regenwater uit bassins, maar overbruggen lange droge zomers met grond-, leiding- of slootwater. Door het verbod is die laatste optie nu weggevallen. Vooral grondgebonden teelten zoals bloemen zijn hierdoor gedupeerd.

Het gevolg: ondernemers rijden momenteel met tankwagens om water tussen bassins te verdelen. De spanning loopt op nu de droogte aanhoudt en bestuurlijke oplossingen uitblijven.

Waarom nu, en waarom zo urgent?

Glastuinbouw Nederland verwacht dat de situatie vanaf dinsdag 11 augustus 2026 nijpend wordt, met een verhoogde kans op faillissementen voor bedrijven die zonder water komen te zitten. Deze zomer helpt bepaald niet mee: het is opnieuw een van de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen, waarbij vooral de historisch lage aanvoer via de rivieren grote zorgen baart.

Water wordt weggegooid terwijl tuinders smeken om een druppel

Misschien wel het meest wrange element in dit verhaal: er is water genoeg, alleen wordt het niet gebruikt. Terwijl een definitief investeringsbesluit al jaren op zich laat wachten, stroomt jaarlijks 130 miljoen kuub bruikbaar water onbenut de Noordzee in. Een structurele oplossing ligt al langer op de plank, maar wordt keer op keer uitgesteld.

Hoe reageert de sector?

Branchevereniging Glastuinbouw Nederland trok eerder al aan de bel. Begin augustus vroeg de organisatie Hoogheemraadschap van Delfland nog om een uitzondering op het onttrekkingsverbod, maar zonder succes. De organisatie noemt het gebrek aan een oplossing voor getroffen telers ronduit teleurstellend, maar roept tuinders op zich aan de regels te houden.

Wat betekent dit voor de rest van Nederland?

Voor consumenten is het effect nog niet direct merkbaar, maar de sector waarschuwt dat het verlies van gewassen en mogelijke faillissementen op termijn ook gevolgen kunnen hebben voor het aanbod en de prijs van Nederlandse bloemen en groente.