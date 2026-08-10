Zo herken je dat een webshop niet oké is

De tijd dat je een nepwebwinkel herkende aan kromme zinnen en een wazig logo is voorbij. Een overtuigende webshop bouw je tegenwoordig in een middag, inclusief keurmerklogo, klantbeoordelingen en een betaalknop die precies goed voelt. Het aantal Nederlanders dat daarvoor betaalt, letterlijk, groeit gestaag. En de winkel die je vandaag oplicht, bestaat volgende week niet meer.

De cijfers achter het probleem

In 2025 was 17 procent van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder slachtoffer van een of meer online delicten — ongeveer 2,5 miljoen mensen. Aankoopfraude, waarbij je wel betaalt maar niets ontvangt, is daarvan de meest voorkomende variant: 7,9 procent van de 15-plussers kreeg ermee te maken, tegen 6,9 procent in 2023.

Het aantal meldingen over webwinkelfraude bij de Fraudehelpdesk steeg in 2025 van 4.833 naar 7.419. Het aantal mensen dat daadwerkelijk geld kwijtraakte liep op van 4.012 naar 6.040, met een gemelde schade van ruim 1,35 miljoen euro. De gemiddelde strop is dus een paar honderd euro — vervelend genoeg om pijn te doen, klein genoeg om er geen advocaat op te zetten. Precies het bedrag waar het verdienmodel op is gebouwd.

Een overtuigende nepwinkel bouw je in een middag. Het opsporen van de eigenaar kost maanden.

Zeven signalen dat er iets niet klopt

De url wringt. Let op extra letters, streepjes en toevoegingen als 'sale', 'outlet' of 'nederland' achter een bekende merknaam. Ook een afwijkende extensie is verdacht.

Contactgegevens ontbreken of kloppen niet. Telefoonnummer, e-mailadres en vestigingsadres zijn wettelijk verplicht. Tik het adres in een routeplanner: staat daar een weiland of een flat, dan weet je genoeg.

Geen KvK-nummer, of eentje dat nergens op slaat. Zoek het nummer of de bedrijfsnaam op in het Handelsregister.

Je kunt alleen vooruit betalen. Achteraf of verzekerd betalen is je vangnet. Ontbreekt dat volledig, of moet je zelf overmaken naar een buitenlandse rekening, dan loop je het volledige risico.

De korting is absurd. Bij dure producten komen kortingen van meer dan de helft bij betrouwbare verkopers vrijwel niet voor. Nepshops mikken vaak op 'aanbiedingsprijzen' onder de honderd euro.

Je kwam er via een advertentie. De meeste slachtoffers belanden bij een nepwinkel via advertenties op Facebook en Instagram.

Het keurmerk is een plaatje. Een logo plakken kost niets. Controleer aansluiting altijd in de ledenlijst van de keurmerkhouder zelf.

Een keurmerklogo is geen bewijs. Het is een afbeelding, en die kopieert iedereen.

De check die twee minuten kost

Google de volledige url van de webshop samen met het woord 'klacht' of 'review', en bekijk beoordelingen op meerdere sites — nooit alleen op de webshop zelf. Vul daarna de url, het rekeningnummer of het telefoonnummer in bij de checkfunctie van de politie: daar staan meldingen en een lijst met bekend malafide handelspartijen. Geen enkele review te vinden bij een winkel die groot inzet op advertenties? Ook dat is een antwoord.

Toch betaald? Toch betaald? Doe aangifte bij de politie; alleen dan kan een site snel offline gehaald worden. Betaalde je met creditcard of PayPal, vraag het bedrag dan terug via de betaaldienst. Bij een Nederlandse rekening kun je na aangifte de naam- en adresgegevens van de rekeninghouder bij je bank opvragen. Meld de winkel ook bij de Fraudehelpdesk en de ACM.

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