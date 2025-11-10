Kabinet verdeelt miljarden voor infrastructuur bij nieuwe huizen

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft 2,5 miljard euro klaargezet voor wegen, fietspaden en tramlijnen van en naar nieuwe woonwijken. Het geld was al afgesproken in het regeerakkoord door de toenmalige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB en wordt nu door de drie betrokken bewindslieden verdeeld.

Ongeveer de helft is voor bouwprojecten die voor 2030 van start gaan. Een genoemd voorbeeld is een zogenoemde doorfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. De andere 1,2 miljard euro is voor grootschalige woningbouwgebieden. Dit is bijvoorbeeld voor de aanleg van de Merwedelijn, een verbinding met het openbaar vervoer naar het zuiden van Utrecht, waar een nieuwe wijk moet komen.

Ook is er bijna 900 miljoen euro om te helpen met de bouw van 273.000 woningen. De pot is een gezamenlijk plan van ministers Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB), Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD).