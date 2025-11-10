ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet verdeelt miljarden voor infrastructuur bij nieuwe huizen

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 14:37
anp101125120 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft 2,5 miljard euro klaargezet voor wegen, fietspaden en tramlijnen van en naar nieuwe woonwijken. Het geld was al afgesproken in het regeerakkoord door de toenmalige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB en wordt nu door de drie betrokken bewindslieden verdeeld.
Ongeveer de helft is voor bouwprojecten die voor 2030 van start gaan. Een genoemd voorbeeld is een zogenoemde doorfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. De andere 1,2 miljard euro is voor grootschalige woningbouwgebieden. Dit is bijvoorbeeld voor de aanleg van de Merwedelijn, een verbinding met het openbaar vervoer naar het zuiden van Utrecht, waar een nieuwe wijk moet komen.
Ook is er bijna 900 miljoen euro om te helpen met de bouw van 273.000 woningen. De pot is een gezamenlijk plan van ministers Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB), Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD).
loading

POPULAIR NIEUWS

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

Loading