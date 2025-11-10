Politie Nepal arresteert meer dan 400 mensen voor Gen Z-protesten

KATHMANDU (ANP/AFP) - De Nepalese politie heeft 423 mensen gearresteerd voor de zogenoemde Gen Z-protesten in september, meldt de politie maandag. De arrestanten worden onder meer beschuldigd van moord, verboden wapenbezit, diefstal en vandalisme.

Vooral jongeren trokken de straat op uit onvrede over een socialmediaverbod, corruptie en economische tegenspoed in het land. De demonstraties leidden tot de val van de regering. Onder invloed van de Gen Z-protestbeweging werd de voormalige opperrechter Sushila Karki aangesteld als interim-premier.

De protesten verliepen vaak gewelddadig. Demonstranten staken overheidsgebouwen, politiekantoren en woningen van politici in brand. Meer dan 14.000 gevangenen ontsnapten uit gevangenissen, van wie ruim 5000 nog steeds voortvluchtig zijn.

Er vielen zeker 76 doden volgens de politie, onder wie 63 demonstranten, 10 ontsnapte gevangenen en 3 politieagenten.