ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie Nepal arresteert meer dan 400 mensen voor Gen Z-protesten

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 14:34
anp101125119 1
KATHMANDU (ANP/AFP) - De Nepalese politie heeft 423 mensen gearresteerd voor de zogenoemde Gen Z-protesten in september, meldt de politie maandag. De arrestanten worden onder meer beschuldigd van moord, verboden wapenbezit, diefstal en vandalisme.
Vooral jongeren trokken de straat op uit onvrede over een socialmediaverbod, corruptie en economische tegenspoed in het land. De demonstraties leidden tot de val van de regering. Onder invloed van de Gen Z-protestbeweging werd de voormalige opperrechter Sushila Karki aangesteld als interim-premier.
De protesten verliepen vaak gewelddadig. Demonstranten staken overheidsgebouwen, politiekantoren en woningen van politici in brand. Meer dan 14.000 gevangenen ontsnapten uit gevangenissen, van wie ruim 5000 nog steeds voortvluchtig zijn.
Er vielen zeker 76 doden volgens de politie, onder wie 63 demonstranten, 10 ontsnapte gevangenen en 3 politieagenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

Loading