Rotterdam komt ondanks meevallers miljoenen tekort

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam komt dit jaar 18 miljoen euro tekort, ondanks onder meer tientallen miljoenen extra vanuit het Rijk via het gemeentefonds en hogere inkomsten uit de belastingen op vastgoed. Dat staat in de tussentijdse aanpassing van de gemeentebegroting. Het tekort vult de stad aan vanuit de gemeentelijke reservepot. De stad zet ook alvast 20 miljoen euro opzij om toekomstige tegenvallers op te vangen.

In de Voorjaarsnota, de plannen voor de komende jaren, wil de coalitie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK extra aandacht voor de dorpskernen buiten de stad, zoals Hoogvliet, Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland. Daar is de strandboulevard dringend aan een opknapbeurt toe.

Om drama's zoals de drie moorden eind december en januari in het stadsdeel IJsselmonde te voorkomen, trekt de coalitie extra geld uit om de veiligheid in de buurten te vergroten. De coalitie wil ook het daklozenprobleem onder migranten in de stad aanpakken. De opvang voor hen in de Volkelstraat blijft open tot eind 2026.

Zorgkosten

Rotterdam was dit jaar tot nu toe bijna 25 miljoen euro meer kwijt dan begroot aan zorgkosten, maar "blijft inzetten op toegankelijke zorg, vooral ook voor mensen met dementie". De budgetten voor armoedebestrijding en schuldhulp blijven op peil. Ook helpt de gemeente statushouders sneller aan werk of een opleiding.

Voor het project Bestaande Stad, een programma dat waakt over het cultureel erfgoed en gemeentelijk vastgoed beheert en ontwikkelt, was de gemeente ruim 22 miljoen euro meer kwijt dan gedacht. Ook aan onderwijs (5 miljoen euro) werd meer geld uitgegeven.