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Kabinet wil binnen paar weken oplossing betalingsverkeer ICC

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Binnen een paar weken moet het duidelijk zijn hoe het internationale betalingsverkeer van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wordt geregeld. Dat is nodig omdat de VS vorige maand nieuwe sancties tegen het strafhof aankondigden. Volgens minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) is het vinden van een passende oplossing "uitdagend".
Door de Amerikaanse sancties mogen Amerikaanse personen en bedrijven geen zaken meer doen met het ICC. Nederlandse banken zijn afhankelijk van Amerikaanse bedrijven voor het internationale betalingsverkeer. ABN AMRO is de huisbankier van het strafhof en zou in de problemen komen als hij de dienstverlening aan het ICC doorzet. De sancties worden in maart van kracht.
"In Europa voeren we deze week en volgende week hele concrete gesprekken over op welke wijze we die financiële component het beste kunnen vormgeven", zei Berendsen in de Tweede Kamer. Zijn ministerie overlegt samen met Financiën en De Nederlandsche Bank met de Europese Commissie over een oplossing. Dat heeft voor Berendsen de "hoogste prioriteit".
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