Kabinet wil dat senaat wetten kan aanpassen en terugsturen

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer moet wetten kunnen aanpassen en terugsturen naar de Tweede Kamer, vindt het kabinet. Een voorstel om de grondwet te wijzigen en dat te regelen, zet minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) opnieuw op de politieke agenda. Het plan is in 2023 al eens ingediend, maar de Tweede Kamer heeft het nog niet besproken.

Het is nu zo dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel alleen kan goedkeuren of verwerpen. Als de senaat iets wil aanpassen, kan nu gevraagd worden om een aanpassing, een zogenoemde novelle. Die wetswijziging moet vaak door de minister gemaakt worden. Daarna komt er een debat en stemming in de Tweede Kamer. De senaat stemt dan over zowel de originele wet als het aanpassingsvoorstel. Dit zorgt vaak voor vertraging in het wetgevingsproces.

Het kabinet wil nu dat de Eerste Kamer het recht krijgt om zelf een wijziging voor te stellen. De wet gaat dan in aangepaste vorm terug naar de Tweede Kamer, die de wijzigingen nog wel moet goedkeuren.

Grondwetswijziging

Het voorstel is een aanpassing van de grondwet. Daar moeten de Eerste en Tweede Kamer tweemaal mee instemmen, met een verkiezing ertussen. Bij de tweede stemming moet twee derde van beide Kamers het voorstel goedkeuren.

Ook op dit punt wil Heerma een grondwetswijziging, nadat een van zijn voorgangers dat al had voorbereid. Als dat plan doorgaat, debatteren de Eerste en Tweede Kamer in de tweede ronde samen over het voorstel, in plaats van apart. Nog steeds moet dan zowel de Tweede als de Eerste Kamer met een tweederdemeerderheid instemmen.