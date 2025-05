Kabinet wil een vijfde minder geluidsoverlast Schiphol in 2028

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de geluidsoverlast van Schiphol met 20 procent verminderen in 2028. Dat schrijft luchtvaartminister Barry Madlener (PVV) in een Kamerbrief. Nog dit jaar moet er 15 procent minder ernstige overlast van vliegtuigen zijn, de overige procenten moeten de komende jaren ingevuld worden. Daarbij laat de minister ook meer nieuwe vliegtuigen na november 2025 meetellen, wat eerder niet het geval was.

De beleidswijzigingen zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) dat vandaag officieel is gepubliceerd. Als het doel van 2028 gehaald is, krijgt de luchthaven wat Madlener betreft weer ruimte om te groeien in aantal vluchten.

Afgelopen maart oordeelde de rechter dat de overheid onvoldoende rekening houdt met de belangen van omwonenden van Schiphol die last hebben van vliegtuigherrie. Met de publicatie van het LVB voldoet het kabinet aan die eis, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.