Internationale gemeenschap bezorgd om conflict India en Pakistan

DEN HAAG (ANP/AFP) - Internationaal groeit de bezorgdheid dat het conflict tussen India en Pakistan verder uit de hand kan lopen. In Europa roepen Duitsland en Frankrijk op escalatie te voorkomen en te zorgen dat er geen onschuldige slachtoffers vallen.

Ook zijn er zorgen over de eigen burgers in de regio. Binnen de Duitse overheid wordt crisisoverleg gehouden en Duitsland staat in contact met beide landen, meldt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op X.

In Frankrijk noemde buitenlandminister Jean-Noël Barrot het begrijpelijk dat India zich wil beschermen tegen terrorisme. "Maar we roepen uiteraard zowel India als Pakistan op om terughoudendheid te betrachten om escalatie te voorkomen en natuurlijk om burgers te beschermen."

Bezorgd

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat door de Indiase raketaanvallen op Pakistan de kans toeneemt dat een complete oorlog uitbreekt. "We veroordelen dergelijke provocerende stappen, evenals aanvallen gericht op burgers en civiele infrastructuur."

Ook Rusland, dat zelf oorlog voert in buurland Oekraïne, sprak de hoop uit dat een "vreedzame, diplomatieke" oplossing gevonden kon worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei erg bezorgd te zijn over het escalerende conflict tussen de landen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei de situatie te betreuren. "Ik hoop maar dat het heel snel stopt."