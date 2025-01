Kabinet wil kopen op de pof in winkelstraat tegenhouden

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt het geen goed idee als consumenten straks op de pof boeken kunnen kopen in de boekenwinkel, of een nieuw paar laarzen bij de schoenenzaak. Het is "onwenselijk" dat 'buy now, pay later-diensten' ook in de winkelstraat beschikbaar zijn. De betrokken ministeries willen dit "zoveel mogelijk ontmoedigen en voorkomen" en hebben betaaldiensten dan ook opgeroepen af te zien van hun geplande uitbreiding naar fysieke winkels.

Kopen op afbetaling gebeurt al veel online. De mogelijkheid hiertoe in fysieke winkels brengt "het risico mee dat het aangaan van leningen, in het bijzonder onder jongeren en kwetsbare consumenten, wordt genormaliseerd", schrijven staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) en minister Eelco Heinen (Financiën) aan de Tweede Kamer. Zij vrezen dat de lage drempel om leningen aan te gaan tot problematische schulden kan leiden, of deze kan verergeren.

Tijdens een werkbezoek hebben de ministeries betaaldienstverleners Adyen en Klarna gevraagd om te stoppen met hun uitbreiding. Daarop heeft Klarna gereageerd dat "er geen verschil zit in het gebruik van deze dienst online en in fysieke winkels". Klanten kunnen bij de kassa een QR-code scannen, waardoor ze terechtkomen op het online platform van de betaaldienst. Wel heeft Klarna een "extra informatiescherm" toegevoegd, specifiek voor nieuwe klanten. Zij krijgen dan informatie te zien over het verantwoord gebruik van later betalen.

Het kabinet houdt het voorlopig bij een oproep aan betrokken bedrijven, waaronder winkels zelf, om af te zien van het aanbieden van deze diensten. "Het kabinet doet daarbij een beroep op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van problematische schulden bij consumenten."