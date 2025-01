Netbeheerder: Duitse kolencentrales mogelijk langer op stand-by

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland moet uitgeschakelde kolencentrales mogelijk langer op stand-by laten staan, omdat de bouw van nieuwe gasgestookte energiecentrales veel trager verloopt dan verwacht. Dat heeft de topman van de grote Duitse stroomnetbeheerder Amprion gezegd.

Die stilgelegde kolencentrales kunnen op vrij korte termijn worden aangezet als er ineens een grote behoefte is aan stroom, bijvoorbeeld bij heel koud weer. Of als er veel minder stroom wordt geproduceerd door windmolens en zonnepanelen bij bewolkt en windstil weer.

Topman Christoph Müller stelde op een energieconferentie in Berlijn dat de meeste van die kolencentrales een vooruitzicht hebben om tot 2031 beschikbaar te zijn en voor sommige is dat slechts tot 2026. Maar hij stelt dat moet worden gekeken of dit verlengd kan worden tot ver in het volgende decennium. Duitsland streeft ernaar om uiterlijk in 2038 helemaal te stoppen met steenkool, maar stroom uit duurzame bronnen levert nog onvoldoende op. Bovendien is het land al helemaal afgestapt van kernenergie.

Amprion zegt wel dat er hoge kosten zijn verbonden aan het op stand-by laten staan van die uitgeschakelde kolencentrales. Het zou gaan om meer dan een miljard euro per jaar. Energiebedrijf Steag, dat steenkolencentrales exploiteert, heeft al geklaagd over de kosten omdat die de winst raken.