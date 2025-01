Woningbouwers hopen op aanpak stikstofprobleem en meer nieuwbouw

DEN HAAG (ANP) - Branchevereniging WoningBouwersNL hoopt dat het Rijk meer gaat doen om het stikstofprobleem op te lossen, zodat meer woningen gebouwd kunnen worden. Dit zegt directeur Coen van Rooyen van WoningBouwersNL na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag woensdag in de zaak die Greenpeace had aangespannen tegen de Staat.

De rechtbank stelde dat de overheid al jaren te weinig doet om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot. De Staat moet ervoor zorgen dat voor eind 2030 op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan, zoals in de wet is vastgelegd. "Lever wat je belooft. Hoe harder het Rijk loopt om het stikstofprobleem op te lossen en de stikstofuitstoot bij natuurgebieden omlaag gaat, hoe meer ruimte er is voor woningbouw", zegt Van Rooyen.

Volgens hem moeten vooral de landbouw, de industrie en de luchtvaart, minder stikstof uitstoten. "Er moeten een heleboel sectoren een stapje terug doen om ervoor te zorgen dat we 100.000 woningen per jaar kunnen bijbouwen."

Plannen maken

Schiphol wil niet reageren op de uitspraak. Een woordvoerder van de luchthaven verwijst daarvoor door naar de overheid.

Zonder stikstofvermindering "lossen we het woningtekort niet op, leggen we geen nieuwe weg aan en kunnen we de energietransitie op onze buik schrijven", stelt Arno Visser, de voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland. "Hopelijk wordt nu eindelijk iedereen wakker geschud. Dit is de zoveelste stikstofuitspraak, het zoveelste bewijs van onvermogen het stikstofprobleem aan te pakken. Vertragen, afwachten, uitstellen: het probleem wordt alleen maar verergerd."

Het kabinet moet wat hem betreft meer plannen maken om de stikstofuitstoot terug te dringen en die uitvoeren. "Terwijl Nederland al jaren op een stikstofslot zit, gooide dit kabinet plannen in de prullenbak zonder alternatief", aldus Visser.