Kabinet wil meer weten over dalende lhbti-acceptatie jongeren

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul (emancipatie) wil "meer inzicht krijgen in mogelijke oorzaken van en oplossingen" voor de dalende lhbti-acceptatie onder jongeren. Recent onderzoek laat zien dat minder jongeren tolerant staan tegenover seksuele minderheden als lesbiennes, homo's en biseksuele, transgender en intersekse personen.

In overleg met belangenvereniging COC wil Paul deze ontwikkeling, die naar voren kwam in de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD en het RIVM aanpakken. VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker, partijgenoot van Paul, stelde hierover Kamervragen. Uit de monitor blijkt onder meer dat minder dan de helft van de middelbare scholieren in Amsterdam het 'normaal' vindt als twee personen van hetzelfde geslacht op elkaar verliefd zijn. Meer dan een kwart van deze scholieren gaf in 2023 aan dit 'verkeerd' te vinden, waar dit in 2021 nog 14 procent was.

De staatssecretaris spreekt van een "uiterst zorgwekkende ontwikkeling". "Ik wil er alles aan doen om de dalende acceptatie onder jongeren tegen te gaan." Hoe het verdere onderzoek eruit gaat zien of wanneer er resultaten worden verwacht, is nog niet bekend. Dit moet volgens een woordvoerder van het ministerie nog verder worden uitgewerkt.

Paul roept ook de gemeente Amsterdam op "om op basis van deze resultaten stappen te zetten om de acceptatie onder jongeren meer te stimuleren". De staatssecretaris benadrukt wel dat er al veel gebeurt in de hoofdstad.