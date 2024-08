'Gouden' roeisters kijken na leven als monnik uit naar feestje

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - De roeisters van de vierzonder kijken na maanden als monnik geleefd te hebben uit naar een feestje. Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra pakten op de Olympische Spelen een gouden medaille, de tweede voor TeamNL in Parijs.

"Ik heb zo veel zin om met vrienden te zijn en om naar het TeamNL Huis te gaan", zei Offereins (30) na afloop van de finale. "Vanochtend zat ik op mijn telefoon stiekem op Instagram te kijken naar filmpjes van het TeamNL Huis en Hermijntje zei: 'niet kijken, straks mogen wij zelf niet'."

Het Nederlandse viertal pakte bijna een jaar geleden verrassend goud op de WK in Belgrado, waardoor het geloof op olympisch succes steeg. In aanloop naar de Spelen leefden ze veel afgezonderd, vertelden ze na afloop.

Succes vieren

"We hebben zo veel feestjes gemist, dus vanavond gaan we alle feestjes die we hebben gemist tegelijk vieren. We hebben bruiloften overslagen en de baby's van vriendinnen nog niet gezien. Dat moeten we goed gaan maken", zei Drenth.

"Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een drankje heb gedaan", aldus Offereins. "En wij houden echt van een feestje. De afgelopen periode liet ik alles voor de allerbeste prestatie die mogelijk was. We hebben hiernaartoe getraind en we waren er klaar voor. We konden niet meer beter worden. Dat dit er dan uitkomt, beter kan het niet."