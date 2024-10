Kabinet ziet af van voorgenomen 'asielbeslisstop' van twee jaar

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet laat zijn plan varen om een 'asielbeslisstop' voor twee jaar in te voeren. Asielminister Marjolein Faber laat het bij het voorstel van haar voorganger Eric van der Burg om langer de tijd te nemen voor de beoordeling van een asielaanvraag.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft al jaren te weinig personeel om binnen zes maanden over een aanvraag te oordelen, zoals de bedoeling is. De IND kan al meer tijd nemen omdat een aanvraag bijvoorbeeld erg ingewikkeld is, maar kan het voorlopig niet bolwerken. Van der Burg wilde de maximale termijnen daarom verder oprekken, tot een uiterste van 21 maanden. Meer staan de internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt volgens hem niet toe.

De coalitiepartijen kondigden op aandringen van de PVV niettemin aan om voor maximaal twee jaar "de behandeling van asielaanvragen op te schorten ('asielbeslisstop')". Die maatregel zou in een nieuwe asielcrisiswet worden opgenomen. Maar "de asielbeslisstop wordt vormgegeven door het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de verlenging van de asielbeslistermijnen, naar uit mijn hoofd gezegd 21 maanden", zei Schoof, die hierover werd bevraagd na de ministerraad van vrijdag.

Wat Faber zich voorstelt bij een 'beslisstop', hoe lang die ook moge duren, blijft tot dusver onduidelijk. Van der Burg waarschuwde de PVV bij de behandeling van de plannen dat het opschorten van de beoordeling ook betekent dat onwelkome asielzoekers niet worden afgewezen. Dat zou de druk op de asielopvang volgens hem alleen nog maar verder vergroten.