Dodental in Filipijnen door tropische storm Trami stijgt

MANILA (ANP/DPA) - Het aantal dodelijke slachtoffers op de Filipijnen door overstromingen veroorzaakt door de zware tropische storm Trami, is gestegen tot 81. Dat hebben de autoriteiten van de Zuidoost-Aziatische eilandstaat bekendgemaakt. Trami trok woensdag en donderdag over de Filipijnen.

Het zuiden van het hoofdeiland Luzon, waar ook hoofdstad Manila ligt, is het zwaarst getroffen. Veel gebieden zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. In de stad Naga staat het water volgens de burgemeester nog altijd manshoog in de straten. Meer dan 4 miljoen mensen zouden door de storm zijn getroffen.

Trami trekt momenteel in de richting van de Zuid-Chinese Zee, ten westen van de Filipijnen. De autoriteiten waarschuwen dat de storm in de komende dagen kan draaien en terugkeren. Zondag wordt ook een nieuwe storm verwacht, die maandag mogelijk uitgroeit tot een tyfoon.

De Filipijnen worden geregeld getroffen door zware stormen. In september kwamen zeker twintig mensen om het leven toen de tyfoon Yagi passeerde, die ook honderden slachtoffers maakte in Myanmar en Vietnam.