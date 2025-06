Kallas: afsluiten Straat van Hormuz zou gevaarlijk zijn

BRUSSEL (ANP) - Als Iran besluit om de vaarroute in de Straat van Hormuz af te sluiten, zou dat gevaarlijk zijn en "voor niemand goed", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas voorafgaand aan de vergadering van EU-buitenlandministers. Iran overweegt die te sluiten als reactie op de Amerikaanse luchtaanvallen op nucleaire faciliteiten. De zeestraat tussen Iran en Oman geldt als een belangrijke route voor de internationale scheepvaart.

De ministers hebben de situatie in Iran tijdens een werkontbijt besproken. Volgens Kallas zijn de ministers "erg toegespitst op een diplomatieke oplossing en zijn er grote zorgen over vergelding en een verdere escalatie van deze oorlog".

Kallas benadrukt dat de EU in gesprek moet blijven met Iran. "Uiteindelijk moet er een diplomatieke oplossing en een langetermijnperspectief komen. Als Iran bereid is om met ons te praten, moeten we die kans grijpen." Sancties tegen Iran zijn een optie die altijd op tafel ligt, maar alleen als er geen "vooruitgang komt", zei ze.