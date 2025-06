D66 wil asielverzoeken buiten Europese grenzen beoordelen

DEN HAAG (ANP) - D66 wil dat vluchtelingen buiten de grenzen van Europa asiel aanvragen. Zo kunnen mensen die geen kans maken op asiel eerder geweigerd worden. De partij verandert hiermee van standpunt over asiel.

Het is aan VN-vluchtelingenagentschap UNHCR om aanvragen te beoordelen, aldus D66. Canada werkt op een vergelijkbare manier.

Voor deze systeemwijziging is een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag nodig. Die internationale afspraken bepalen dat landen verplicht zijn om asielaanvragen te behandelen. In de regel is D66 een partij die internationale verdragen niet snel aanpast, maar partijleider Rob Jetten vindt dat het tijd is voor 'modernisering', zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Het nieuwe model moet volgens D66 "snel, strikt en rechtvaardig" zijn. Daar horen ook veilige, gecontroleerde routes bij, om mensensmokkelaars de pas af te snijden. In de tussentijd wil D66 een hardere aanpak voor overlastgevers, die gaan bijvoorbeeld naar een gesloten opvang.