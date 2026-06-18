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Kallas dringt bij Israël aan op voortzetting dialoog met EU

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 12:35
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BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas wil de dialoog met Israël voortzetten en wil dat Israël dat ook doet, "vooral als er meningsverschillen zijn". Dat schrijft ze donderdag op X, waarin Kallas reageert op een bericht op hetzelfde medium van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar van eerder donderdag. Daarin schrijft hij alle banden met Kallas te verbreken.
"Ik waardeer onze dialoog en samenwerking en sta open om die in een respectvolle en constructieve geest voort te zetten", schrijft Kallas. "Dialoog is de basis van diplomatie, vooral wanneer er meningsverschillen zijn. De EU is altijd toegewijd aan een constructieve relatie met Israël."
Saar verwijt Kallas zich "overduidelijk oneerlijk" tegenover Israël te gedragen. Hij verwijst daarbij naar uitspraken van Kallas tijdens een besloten bijeenkomst, waarin zij Israël in verband zou hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.
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