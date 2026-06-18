Slim besparen zonder dat je vakantie op bezuiniging lijkt

De uitdaging is duidelijk: je wilt niet thuiskomen met het gevoel dat je een dure citytrip hebt gedaan waar je vooral bezig was met prijzen vergelijken. Slim besparen betekent daarom anders plannen, niet alleen maar schrappen.

Een paar praktische strategieën:

Kies een B-locatie in plaats van de hotspot. Niet in Rome slapen, maar in een kleinere stad op een half uur met de trein. Je hebt alsnog toegang tot alle highlights, maar betaalt vaak veel minder voor accommodatie en horeca.

Reis buiten de piekdagen. Vertrek op dinsdag of woensdag in plaats van vrijdag of zaterdag. Zelfs een verschuiving van één dag kan flink schelen in ticket- of hotelprijzen.

Combineer stad en rustiger gebied. Eén of twee nachten in de dure stad om de highlights te zien, daarna een paar nachten in een goedkopere regio aan zee of op het platteland.

Boek slim vervoer ter plekke. In plaats van een hele week een huurauto voor de deur, kun je kijken naar lokale verplaatsingen met trein of bus, en eventueel alleen voor één of twee dagen een auto huren.

Stel een dagbudget in. Spreek van tevoren een realistisch bedrag per dag af voor eten, drinken en extra’s. Dat voorkomt dat je pas bij thuiskomst schrikt van het totaal.

Drie concrete zomerscenario’s onder (relatief) controle

Om het tastbaar te maken, drie reisformats die nu populair zijn bij wie wel weg wil, maar het budget in de gaten moet houden. Pas de prijzen zelf aan op basis van de meest recente aanbiedingen.

De “city & sea”-week in Italië2 nachten in een stad (bijvoorbeeld Rome, Napels of Bologna)4 of 5 nachten aan de kust op trein- of rijafstandFocus: cultuur, eten, strand, simpele dagtripjes met OV 2 nachten in een stad (bijvoorbeeld Rome, Napels of Bologna) 4 of 5 nachten aan de kust op trein- of rijafstand Focus: cultuur, eten, strand, simpele dagtripjes met OV De “roadtrip light” met eigen auto1 dag rijden naar Zuid-Duitsland, Oostenrijk of Noord-Italië1 vaste uitvalsbasis, geen rondreis met elke twee dagen verhuizenFocus: natuur, wandelen, meren, lokale marktjes en zelf koken 1 dag rijden naar Zuid-Duitsland, Oostenrijk of Noord-Italië 1 vaste uitvalsbasis, geen rondreis met elke twee dagen verhuizen Focus: natuur, wandelen, meren, lokale marktjes en zelf koken De “budget city hop” met de treinTwee middelgrote steden in één land (bijvoorbeeld Thessaloniki + Kavala, of Bologna + Ravenna)Trein als verbinding, kleinere hotels of guesthousesFocus: eten, cultuur, strand of natuur dichtbij, veel lopen en OV in plaats van taxi’s Twee middelgrote steden in één land (bijvoorbeeld Thessaloniki + Kavala, of Bologna + Ravenna) Trein als verbinding, kleinere hotels of guesthouses Focus: eten, cultuur, strand of natuur dichtbij, veel lopen en OV in plaats van taxi’s

Hoe kies je wat bij jou past?

Misschien heb je geen vijf restaurants per dag nodig, maar is één echt goed diner genoeg. Misschien mis je die extra week niet, als je de dagen die je wél hebt bewust invult. En misschien blijkt dat dichter bij huis reizen helemaal geen downgrade is, maar juist een manier om met minder stress en meer aandacht op vakantie te gaan.