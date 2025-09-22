Kallas: erkenning Palestijnse staat aan EU-lidstaten zelf

NEW YORK (ANP) - Het is aan de EU-lidstaten zelf om de Palestijnse staat al dan niet te erkennen, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Steeds meer landen, ook EU-landen, hebben maandag en de afgelopen dagen de Palestijnse staat erkend. "Inmiddels erkent een meerderheid van de Europese landen Palestina", zei Kallas maandag op een persconferentie.

Onder meer Nederland en Duitsland hebben dat niet gedaan. De landen die de Palestijnse staat erkennen of hebben aangegeven dat te gaan doen, doen dat volgens Kallas om "een duidelijk signaal af te geven dat Europese landen ook de Palestijnen in dit conflict steunen".

Alle Europese landen steunen wel de tweestatenoplossing, zei Kallas. "Het steunen van de tweestatenoplossing betekent ook dat de twee staten daadwerkelijk blijven bestaan."

Verbetering van de humanitaire situatie in Gaza is "niet echt afhankelijk van de erkenning" van de Palestijnse staat, zei Kallas.