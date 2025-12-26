Hoeveel vernedering kan Europa
nog slikken van Amerika?Je schaamt je vaak om Europeaan te zijn. Niet om wat we zijn, want dat is relatief heel goed. Maar om hoe het oude, trotse Europa zich laat behandelen. Europa slikt al jaren vernederingen uit Washington, maar de vraag is hoe lang dat nog vol te houden is nu Donald Trump
voor de tweede keer in het Witte Huis zit de EU wil opheffen en openlijk twijfelt aan de waarde van de NAVO
. De machtsbalans is simpel: 450 miljoen Europeanen leunen militair nog steeds zwaar op 350 miljoen Amerikanen tegenover 140 miljoen Russen, een afhankelijkheid die inmiddels zelf een strategisch risico is geworden.
De recente analyse in Foreign Affairs
onder de veelzeggende titel “How Much Abuse Can America’s Allies Take?
” beschrijft hoe Trumps eerste termijn de bondgenoten “geschokt en geïrriteerd” achterliet, maar niet tot daadwerkelijke afstand leidde. Europese regeringen slikten de beledigingen en trokken de conclusie dat breken met de supermacht gevaarlijker was dan de krenkingen verdragen. Met een tweede termijn en opnieuw anti‑NAVO‑retoriek wordt die reflex echter steeds moeilijker vol te houden.
Tegelijk beweegt Europa wel,
maar te langzaam. Volgens de NAVO‑secretaris-generaal investeren de Europese bondgenoten in 2024 voor het eerst samen 2 procent van hun bbp in defensie – een historisch hoog niveau van 380 miljard dollar, maar nog steeds afhankelijk van Amerikaans commando, technologie en wapensystemen. Europese denktanks
waarschuwen dat de VS in hun nieuwe veiligheidsstrategie expliciet aankondigen hun bijdrage aan de conventionele afschrikking in Europa te verminderen en meer middelen naar Azië te verplaatsen.
De echte vraag voor Europa wordt dan: wanneer is de grens bereikt
waarop de combinatie van beledigingen, dreigende terugtrekking en eenzijdige tarieven zwaarder weegt dan de veiligheidsgarantie? Zolang Europese leiders die vraag uitstellen, blijft het continent gevangen in een relatie waarin het “abuse” benoemt, maar structureel niet durft te handelen. Wie een volwassen Europa wil, zal moeten accepteren dat meer zelfbescherming óók betekent: minder bereidheid om beledigingen te slikken.