Kallas: EU zal nooit neutrale bemiddelaar Rusland-Oekraïne zijn

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 15:12
LIMASSOL (ANP) - Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas zal Europa nooit een neutrale bemiddelaar zijn tussen Rusland en Oekraïne, "omdat we aan de kant van Oekraïne staan ​​en onze eigen fundamentele veiligheidsbelangen verdedigen". Dat zei Kallas donderdag op een persconferentie na een informele vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Cyprus.
De ministers bespraken daar de rode lijnen voor een EU-onderhandelingsmandaat over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De ministers zijn het er volgens Kallas over eens dat een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren een voorwaarde is voor elke vorm van vredesonderhandelingen.
Daarnaast moet Rusland "stoppen met sabotageacties, cyberaanvallen, verkiezingsbemoeienis en schendingen van het Europese luchtruim", zei Kallas.
Het door Rusland bezette Oekraïense gebied kan niet wettelijk worden erkend, zo vervolgde de topdiplomaat. Rusland moet daarnaast verantwoording afleggen over zijn agressieoorlog tegen Oekraïne.
