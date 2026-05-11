Kallas wijst Schröder af als bemiddelaar namens EU

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwerpt het idee om de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder namens de EU tussen Rusland en Oekraïne te laten onderhandelen over vrede. Dat opperde de Russische president Vladimir Poetin dit weekend.

"Gerhard Schröder is een lobbyist op hoog niveau geweest voor Russische staatsbedrijven", zei Kallas maandag voor het begin van een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "Het is duidelijk waarom Poetin hem als die persoon wil hebben, zodat hij aan beide kanten van de tafel zit", voegde ze daaraan toe.

Kallas vindt het sowieso "niet erg verstandig" als de EU Rusland "het recht geeft om namens ons een onderhandelaar aan te stellen", zei de politica.

De EU wil aan de onderhandelingstafel zitten, omdat onderdelen van een vredesplan directe gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van Europa.