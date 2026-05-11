ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas wijst Schröder af als bemiddelaar namens EU

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 8:32
anp110526053 1
BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwerpt het idee om de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder namens de EU tussen Rusland en Oekraïne te laten onderhandelen over vrede. Dat opperde de Russische president Vladimir Poetin dit weekend.
"Gerhard Schröder is een lobbyist op hoog niveau geweest voor Russische staatsbedrijven", zei Kallas maandag voor het begin van een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "Het is duidelijk waarom Poetin hem als die persoon wil hebben, zodat hij aan beide kanten van de tafel zit", voegde ze daaraan toe.
Kallas vindt het sowieso "niet erg verstandig" als de EU Rusland "het recht geeft om namens ons een onderhandelaar aan te stellen", zei de politica.
De EU wil aan de onderhandelingstafel zitten, omdat onderdelen van een vredesplan directe gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van Europa.
loading

POPULAIR NIEUWS

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

ANP-557292573

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

Loading