Wereldhave ziet op laatste moment af van beoogd financieel topman

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 8:15
AMSTERDAM (ANP) - Winkelvastgoedconcern Wereldhave ziet op het laatste moment alsnog af van de aanstelling van zijn beoogde financieel topman Marcel Eggenkamp. Het komt niet vaak voor bij grotere bedrijven dat een beoogd topbestuurder vertrekt nog voordat zijn aanstelling is voorgelegd aan de aandeelhouders. Dat had eigenlijk deze week moeten gebeuren.
Marcel Eggenkamp werd in december voorgedragen door de onderneming, bekend van winkelcentra als CityPlaza in Nieuwegein, Presikhaaf in Arnhem en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel. Eerder dit jaar trad hij vervolgens in dienst bij het bedrijf.
Volgens een verklaring zijn Wereldhave en Eggenkamp er in die eerste maanden achter gekomen "dat de functie en de wederzijdse verwachtingen onvoldoende op elkaar afgestemd waren voor de langere termijn". Welk inzichtverschil er precies was, is niet duidelijk. Zelf noemt Eggenkamp, die eerder financieel directeur was bij twee andere vastgoedbedrijven, het "niet de juiste match voor de lange termijn". Wereldhave gaat nu op zoek naar een nieuwe financieel directeur.
