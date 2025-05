Afgezette president Zuid-Korea aangeklaagd voor machtsmisbruik

SEOUL (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse ex-president Yoon Suk-yeol wordt nu ook vervolgd voor machtsmisbruik na het afkondigen van de militaire noodtoestand vorig jaar. Hij was al aangeklaagd voor het leiden van een opstand.

Yoon riep de noodtoestand in december uit om het door de oppositie gedomineerde parlement buitenspel te zetten. Hij moest die maatregel na ongeveer zes uur onder dwang van het parlement weer intrekken. De politicus, voorheen een prominente officier van justitie, werd begin april uit zijn functie ontheven. Zuid-Korea kiest op 3 juni een nieuwe president.

De nieuwe aanklacht komt een dag na de doorzoeking van Yoons woning in Seoul als onderdeel van een onderzoek naar zijn vrouw Kim Keon-hee. Dat onderzoek draait om beschuldigingen van omkoping. Een sjamaan zou namens de voormalige first lady dure geschenken hebben ontvangen. Ook is een onderzoek heropend naar Kims vermeende betrokkenheid bij aandelenmanipulatie.