Kamer gaat met Keijzer in debat over versoepelingen huurregels

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer gaat met demissionair woonminister Mona Keijzer in debat over versoepelingen in huurregels die zij wil doorvoeren. De vorige Kamer had de BBB-minister met een motie gevraagd haar plannen te schrappen, maar de minister wil er toch mee door en vroeg om een gesprek. Nu de Kamer op haar verzoek is ingegaan, lijkt toch weer een opening te ontstaan voor de kabinetsplannen.

Keijzer wil bij een deel van de huurwoningen, met name in grote steden, hogere huren mogelijk maken. Volgens haar zorgen te strenge regels voor de verkoop van huurwoningen. Daarnaast wil ze dat meer studenten tijdelijke huurcontracten kunnen krijgen.

Een Kamermeerderheid vroeg de minister vorige maand om deze plannen "per direct in te trekken". De verruimingen voor tijdelijke verhuur aan studenten moeten bovendien via een 'echte' wet in plaats van via een maatregel van de minister, vond een deel van de Kamer. Ook daarover wil Keijzer in gesprek.

Meermaals uitspraken

"De Kamer heeft helder meermaals uitspraken hierover gedaan", zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop in een overleg met andere Kamerleden. "Ik zou niet weten waarom een demissionaire minister zich daar niet iets van zou aantrekken." Jeremy Mooiman (PVV) sloot zich daarbij aan.

Onder meer VVD, D66 en CDA wilden wel een debat. "We hebben te maken met een nieuwe Kamer", zei VVD-Kamerlid Peter de Groot. "Ik zou de heer De Hoop willen uitnodigen om nieuwe moties in te dienen."

Niet voor de kerst

Wanneer het debat er komt, is nog niet duidelijk, maar het zal niet voor de kerst zijn.

In het overleg kon de Kamercommissie die over volkshuisvesting gaat ook onderwerpen op pauze zetten totdat een nieuw kabinet aantreedt. Dat is niet gebeurd.