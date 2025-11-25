ABN AMRO stijgt fors in AEX na banenreductie

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO eindigde dinsdag bovenaan de AEX-index, na de aankondiging komende jaren duizenden banen te schrappen. Daarmee wil de bank kosten verminderen en winstgevender worden. ABN AMRO maakte ook bekend dat het dochteronderneming Alfam, die persoonlijke leningen verstrekt, verkoopt aan Rabobank. Het aandeel kreeg er 6,5 procent bij.

Het concern deed de aankondigingen bij de presentatie van de nieuwe strategie van de dit jaar aangetreden topvrouw Marguerite Bérard. "Vandaag presenteren we een gedurfde strategie voor het volgende hoofdstuk van ABN AMRO", zei Bérard, die met de bank streeft naar "duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa". ABN AMRO wil het personeelsbestand tot 2028 met netto 5200 voltijdsplekken verminderen. Eind 2024 telde de bank zo'n 22.000 voltijdsmedewerkers.

Verder was de stemming op het Damrak overwegend positief. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,6 procent hoger op 932,76 punten. De MidKap klom 1 procent tot 884,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 1 procent.

EasyJet verliest

Ook staalconcern ArcelorMittal en verzekeraar Aegon hoorden bij de kopgroep van de AEX met plussen van 3,6 en 2,3 procent. Chipbedrijf ASMI eindigde onderaan en verloor 1,6 procent. Bij de middelgrote bedrijven was speciaalchemiebedrijf Corbion een uitblinker, met een plus van 7,3 procent.

EasyJet verloor 1,5 procent in Londen. De luchtvaartmaatschappij zag de winst in het afgelopen boekjaar voor het derde jaar op rij stijgen. Zowel easyJet Airline als easyJet holidays droegen bij aan de winstgroei. EasyJet holidays behaalde daarnaast het middellangetermijndoel eerder dan gepland. Volgens topman Kenton Jarvis heeft easyJet sinds het vaststellen van de doelen in 2023 "flinke vooruitgang geboekt" en wordt voor easyJet holidays nu een nog ambitieuzer doel gesteld.