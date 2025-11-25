ECONOMIE
Zoon Sunny Bergman heeft aangifte gedaan van geweldsincident

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 18:17
VENLO (ANP) - De zoon van regisseur Sunny Bergman heeft dinsdag aangifte gedaan van een geweldsincident dat begin november plaatsvond tijdens een festival in Venlo. Dat heeft Bergman aan het ANP bevestigd. Haar zoon wilde al eerder aangifte doen, maar de politie kon deze pas op 25 november opnemen.
Na een optreden in een queer space, een plek waar niet-hetero's zich veilig moeten kunnen voelen, spraken stadsdichter Emirhan X en andere muzikanten een aantal jongeren aan die voor de deur de Hitlergroet brachten. Hierna werden ze uitgescholden voor "kankerhomo's" en aangevallen. Een van de muzikanten, de zoon van Bergman, raakte hierbij zo gewond dat hij naar het ziekenhuis moest.
Emirhan X deed eerder al aangifte van het incident. Lhbti-belangenorganisatie COC liet weten duidelijkheid te willen over het geweldsincident.
De politie in Limburg heeft nog geen nieuwe informatie over de zaak. De gemeente Venlo wacht het politieonderzoek af.
