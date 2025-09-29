Politiek Noord-Holland wil meer veiligheid voor vrouwen op straat

HAARLEM (ANP) - Politieke partijen in Noord-Holland bepleiten maatregelen om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. Zij dragen het dagelijks provinciebestuur op in kaart te brengen bij welke provinciale wegen, bushaltes en andere locaties onveilige situaties bestaan en in het eerste kwartaal van 2026 met een plan van aanpak te komen. Ook moet er een meldpunt komen waar inwoners sociaal onveilige plekken kunnen melden. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet de (ervaren) veiligheid van vrouwen en meisjes worden meegenomen.

Uit onderzoek blijkt dat ruim twee op de drie vrouwen zich onveilig voelen als ze 's avonds in het donker over straat gaan, en daardoor vaak een andere route kiezen. Op initiatief van D66 stelt een ruime Statenmeerderheid voor om hier voortaan structureel aandacht aan te besteden.

Veel partijen willen op initiatief van GroenLinks ook dat de provincie de campagne 'Wij eisen de nacht op' zoveel mogelijk steunt. Dat initiatief kwam tot stand nadat de 17-jarige Lisa vorige maand 's nachts in Duivendrecht door ernstig geweld om het leven werd gebracht. Vrouwen moeten continu alert zijn voor mannen die hen lastigvallen en dat patroon moet stoppen, zei GroenLinks-fractievoorzitter Anouk Gielen. "Het is tijd dat we de nacht opeisen." De provincie moet zich blijvend uitspreken tegen geweld tegen vrouwen, vindt een Statenmeerderheid.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk besteedde in een toespraak ook aandacht aan de moord op Lisa. Het provinciehuis kleurde eind augustus al oranje, terwijl dat normaal gesproken alleen op 25 november gebeurt, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. "Wie is er nog veilig, en hoe kon dit gebeuren?", vroeg Van Dijk zich af. Hij prees de politie voor de snelle arrestatie van de dader. "Maar de familie en vrienden van dit meisje blijven achter met hun verdriet en hun enorme verlies. Het is gewoon verschrikkelijk."